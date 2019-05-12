video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 10:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المرصد السورى: ارتفاع قتلى المعارك على منطقة خفض التصعيد لـ 265 شخصا

الأحد، 12 مايو 2019 10:10 ص
المرصد السورى: ارتفاع قتلى المعارك على منطقة خفض التصعيد لـ 265 شخصا الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان أن عدد قتلى المعارك والقصف على منطقة خفض التصعيد ارتفع إلى 265 شخصا خلال 12 يوما من التصعيد .

وذكر المرصد السورى - فى بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد، أن قوات النظام تمكنت من السيطرة على قرية المستريحة فى ريف حماه .

كانت معارك عنيفة نشبت أمس السبت، على جبهات ريف حماة الغربى، بين جبهة النصرة والفصائل من جهة وقوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة أخرى لمنع تقدم النظام فى هذه المحاور، ومحاولة استرداد ما سيطر عليها بالأيام الأخيرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش السورى يكبد الإرهابيين خسائر بالأرواح والعتاد بريفى حماة وإدلب

الجيش السورى يتصدى لهجوم مجموعات مسلحة بريف حماة الشمالى

الجيش السورى يحرر مدينة وبلدتين بريف حماة

اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى بشأن سوريا بعد غد

المرصد السورى

سوريا

اخبار سوريا

ريف حماه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

اخبار اليوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة