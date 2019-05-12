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الأحد، 12 مايو 2019 06:50 م
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الشرطة الألبانية تعتقل 50 متظاهرا بتهمة الاعتداء الممتلكات العامة

الأحد، 12 مايو 2019 06:05 م
الشرطة الألبانية تعتقل 50 متظاهرا بتهمة الاعتداء الممتلكات العامة جانب من العنف اعمال الشغب فى ألبانيا
تيرانا /أ ش أ/
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أعلنت الشرطة الألبانية، اليوم الأحد، اعتقال 50 شخصا بتهمة الاعتداء على أفراد الشرطة والممتلكات العامة، وذلك فى ظل تواصل المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة لليوم الثانى على التوالى فى العاصمة تيرانا.

وذكرت شبكة "أيه بى سي" الأمريكية أن رئيس الوزراء إيدى راما، أعرب عن دعمه للشرطة فى محاولتها فض المظاهرات أمس السبت، وندد بسلوك المتظاهرين الذين رشقوا الشرطة ومبنى الحكومة بالقنابل الحارقة والألعاب النارية.

وقد شجبت كل من السفارة الأمريكية فى ألبانيا ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا أعمال العنف التى وقعت أمس، فيما دعا الاتحاد الأوروبى كافة الأطراف إلى التحلى بالهدوء وضبط النفس عقب الاضطرابات التى شهدتها البلاد، وتتهم المعارضة حكومة راما بالفساد وارتباطها بالجريمة المنظمة، وهو ما تنفيه الحكومة.

 


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