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السيطرة على حريق التهم "برادين" فى الشرقية.. صور

الأحد، 12 مايو 2019 01:55 م
السيطرة على حريق التهم "برادين" فى الشرقية.. صور جانب من الحريق
الشرقية – فتحية الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدينة بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق بطريق "ديرب نجم – الزقازيق"، بالقرب من مدخل قرية "فرسيس" التابعة دائرة مركز ومدينة الزقازيق.
 
 
 
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق بطريق "ديرب نجم – الزقازيق"، بالقرب من مدخل قرية "فرسيس" التابعة دائرة مركز شرطة الزقازيق.
 
 
 
ودفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية، بعدد من سيارات الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.
 
 
 
وبالفحص تبين نشوب الحريق بسبب قيام أحد الفلاحين بإشعال النيران فى مخلفات محصول القمح، قبل أن تمتد النيران إلى "برادين" كانا مركونين بدون مقطورة، وأتت دون إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
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