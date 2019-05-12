الدفاع المدني بالوادى الجديد يسيطر على حريق بمنزل بلدي في الداخلة دون إصابات

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

سيطرت قوات الحماية المدينة والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، علي حريق في منزل بدلي بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، دون إصابات بشرية.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من العميد ضياء الدين صبحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد إخماد حريق بمنزل بلدي بمركز الداخلة.

تبين نشوب حريق بغرفة نوم بمنزل بلدي مبني من الطوب اللبن علي مساحة 100 متر مربع مكون من طابق واحد، بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، أسفر عن تفحم أثاثات خشبية ومحتويات غرفة النوم، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة عليه.

كشف محضر الواقعة، أن سبب الحريق هو ماس كهربي، وهو ما أيدته أقوال مالك المنزل في المحضر، رقم 3 أحول نقطة غرب الموهوب بمركز الداخلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.