video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 04:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الدفاع المدني بالوادى الجديد يسيطر على حريق بمنزل بلدي في الداخلة دون إصابات

الأحد، 12 مايو 2019 03:35 ص
الدفاع المدني بالوادى الجديد يسيطر على حريق بمنزل بلدي في الداخلة دون إصابات سيارات الحماية المدنية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق

سيطرت قوات الحماية المدينة والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، علي حريق في منزل بدلي بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، دون إصابات بشرية.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من العميد ضياء الدين صبحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد إخماد حريق بمنزل بلدي بمركز الداخلة.

تبين نشوب حريق بغرفة نوم بمنزل بلدي مبني من الطوب اللبن علي مساحة 100 متر مربع مكون من طابق واحد، بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، أسفر عن تفحم أثاثات خشبية ومحتويات غرفة النوم، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة عليه.

كشف محضر الواقعة، أن سبب الحريق هو ماس كهربي، وهو ما أيدته أقوال مالك المنزل في المحضر، رقم 3 أحول نقطة غرب الموهوب بمركز الداخلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدفع بـ 9 سيارات إطفاء للسيطره علي حريق مصنع بشبرا الخيمة

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

الوادى الجديد

الحماية المدنية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

محمد صلاح سادس أفضل هداف أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي

محمد صلاح سادس أفضل هداف أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي

تعرف على خدمات بنك ناصر لدعم مشروعات وتطوير عشوائيات × 7 معلومات

تعرف على خدمات بنك ناصر لدعم مشروعات وتطوير عشوائيات × 7 معلومات

بالأرقام.. هل ظلم حكم مباراة الأهلى وسموحة الفريق السكندري فى الوقت الضائع؟

بالأرقام.. هل ظلم حكم مباراة الأهلى وسموحة الفريق السكندري فى الوقت الضائع؟

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة