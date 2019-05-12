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الإنجاز مستمر.. تطوير طريق بنها - المنصورة بتكلفة 1.2 مليار جنيه أكتوبر المقبل

الأحد، 12 مايو 2019 11:46 ص
الإنجاز مستمر.. تطوير طريق بنها - المنصورة بتكلفة 1.2 مليار جنيه أكتوبر المقبل جانب من أعمال تطوير طريق بنها ـ المنصورة
كتب رضا حبيشى
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تهتم أجزة الدولة بأعمال تطوير ورفع كفاءة طريق بنها - المنصورة بطول 73 كم، المنتظر أن تنتهى بالكامل شهر أكتوبر المقبل، مع ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق بالتزامن مع أعمال التطوير وتنفيذ الكبارى وإزالة كافة المطبات بالطريق التي أنشأها الأهالى ودراسة أماكن وضع  المطبات وتصميمها بشكل هندسى وعقد اجتماع اسبوعي بين هيئة الطرق والكبارى والشركات المنفذة لإزالة المعوقات وسرعة الإنجاز.

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق بنها - المنصورة بطول 73 كم وأعمال تنفيذ 5 كبارى علوية على الطريق هى ( كفر شكر وصهرجت  وبشلا وطنامل وأسنيت ) بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه، لدفع معدلات التنفيذ خاصة مع الكثافة المرورية العالية بالطريق، بحضور رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى ورئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى.

وأكد مسئول حكومى  أن مشروع تطوير طريق بنها - المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور النقل بمحافظات الدلتا، ويشمل رفع كفاءة وصيانة  وإعادة رصف الطريق الحالى، وإنشاء طبقات رصف جديدة، وجميع أعمال التأمين والسلامة من إنشاء، وتطوير دورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب، لافتا إلى أن المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره كما أن الكبارى التى يتم إنشاؤها وتنفيذها ستساهم فى القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوى.

 


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