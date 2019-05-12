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الأحد، 12 مايو 2019 10:36 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 12 مايو 2019 09:22 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأحد، منها لقاء الرئيس السيسي الملك حمد بن عيسى.

 

1
 

قمة مصرية بحرينية فى القاهرة.. الرئيس السيسي يستقبل الملك حمد بن عيسى لتنمية العلاقات الوثيقة بين البلدين

 

 

2

"تشريعية البرلمان" توافق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب.. ويواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات

 

 

3

رئيس الوزراء: زيادة المكون المحلى بالصناعة مسألة حياة أو موت للحكومة

 

 

4

98.39 %‏ نسبة النجاح فى نتيجة امتحانات أبناء المصريين بالخارج.. والوزارة تنشر النتيجة

 

 

5

"جنايات القاهرة" تقتص من الإرهابيين بـ"أحداث كنيسة مارمينا" وتقضى بالإعدام شنقا لمتهمين وإدراج 3 على قوائم الإرهاب

 

 

6

الإفتاء: لا مانع من تعجيل زكاة الفطر فى الأيام الأولى من رمضان

 

 

7
 

درجات الحرارة توالى ارتفاعها.. الأرصاد: أعلى من المعدل بـ5 درجات والعظمى بالقاهرة 38 درجة الثلاثاء

 

8

مقتل 6 أشخاص فى هجوم مسلح على كنيسة كاثوليكية فى بوركينا فاسو

 

 

9

"كريس هيوز" أحد مؤسسى فيس بوك يطالب بتقسيم عملاق التواصل الاجتماعى لـ 3 شركات

 

10

محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى مشاركا مانى وأوباميانج ومان سيتى بطلا


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السيسي

البحرين

الملك حمد

محمد صلاح

ليفربول

ابناءنا فى الخارج

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