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استكمال برنامج مطبقى المبيدات وتأهيل 7000 للقضاء على الرش العشوائى

الأحد، 12 مايو 2019 07:00 ص
استكمال برنامج مطبقى المبيدات وتأهيل 7000 للقضاء على الرش العشوائى رش مبيدات أرشيفية
كتب عز النوبى
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واصل لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تنفيذ برنامج مطبقى المبيدات للتعامل مع المبيدات بشكل صحيح وآمن ضمن خطة وزارة الزراعة للقضاء على الرش العشوائى، واستكمال تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول بمختلف المحافظات.
 

قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات  الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنه جارى تنفيذ برنامج مطبقى المبيدات، حيث تم الانتهاء من تأهيل وتدريب ما 7000 من مطبقى المبيدات ضمن تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات، وتطبيقها فى المزارع والحقول بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائى خلال العام الماضى، مؤكدًا أنه من المستهدف العام الجارى الوصول إلى 10000 من المطبقين.
 

 وأوضح محمد عبد المجيد، أن برنامج مطبقى المبيدات يهدف للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى توجيه العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص عمل لنشاط لم يكن موجودا بالسابق، لافتًا إلى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح، وبعد الانتهاء من تأهيل المستهدفين سيتم تجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.

 

 وكشف تقرير لجنة المبيدات، أن تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات ينفذ تباعًا فى مختلف المحافظات، حيث يهدف البرنامج الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، مشيرًا إلى أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، اعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة.

 


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