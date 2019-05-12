إحالة 16 طبيب وصيدلى وتمريض للتحقيق لتغيبهم عن العمل بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

أكد غريب أحمد، رئيس مدينة شبين القناطر بالقليوبية، أنه تمت إحالة 16 طبيب وصيدلي وممرض بمركز طب الأسرة بطحانوب وعدد من الوحدات الصحية بالممركز والمدينة للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، مشيرا إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، تم المرور والتفتيش المفاجئ على الوحدات المحلية وقطاع الخدمات التابع لها.

وأضاف رئيس مدينة شبين القناطر، أنه قام أحمد إمام مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بشن حملة تفتيش على الوحدات المحلية وقطاع الصحة، وتم إحالة 16 طبيب وصيدلي وممرض لعدم تواجدهم بمحل عملهم، مشيرا إلى أنه تم الشطب عليهم جميعا وإحالتهم للتحقيق، لتغيبهم بدون إذن، مما أدى إلى توقف العمل تماما في الوحدات الصحية.

وتابع "غريب"، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وإحالة كل الأطباء المتغيبين للتحقيق.