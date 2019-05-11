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نيويورك توقف تشغيل محطات الكهرباء التى تعمل بالفحم بنهاية 2020

السبت، 11 مايو 2019 11:39 ص
نيويورك توقف تشغيل محطات الكهرباء التى تعمل بالفحم بنهاية 2020 منجم فحم
رويترز
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 أقرت الجهات التنظيمية المعنية بالبيئة في ولاية نيويورك الأمريكية قواعد تهدف لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الكهرباء من خلال منعها من حرق الفحم في الولاية بحلول نهاية 2020.

وقال أندرو كومو حاكم نيويورك، الذي ينتقد بشدة دعم الرئيس دونالد ترامب لقطاع الفحم، في بيان إن القواعد الجديدة لخفض استخدام الكربون في الولاية ستحقق وعده في عام 2016 بالتوقف نهائيا عن استخدام الفحم بحلول عام 2020.

وأضاف "بينما تواصل حكومتنا الاتحادية دعم قطاع الوقود الأحفوري وتنكر تغير المناخ وتدير ظهرها لحماية البيئة تقود نيويورك الأمة بتحرك جريء لحماية كوكبنا ومجتمعاتنا".

واستخدم الفحم في توليد أقل من واحد بالمئة من الكهرباء في نيويورك عام 2017.

وإلى جانب القواعد المتعلقة بالكربون اقترحت إدارة حماية البيئة في نيويورك هذا العام قواعد للحد من انبعاثات أكسيد النيتروجين من محطات الكهرباء الصغيرة التي تعمل بالغاز الطبيعي ويتم تشغيلها في أوقات زيادة الطلب.

وقال كومو إن قواعد الحد من الانبعاثات ستقرب الولاية من الوصول إلى (الاتفاق الأخضر الجديد) الذي أعلنه في 2019 الذي يقتضي ألا يسبب توليد الكهرباء أي انبعاثات كربونية بحلول عام 2040.

وذكرت بيانات اتحادية أن الولاية تعتزم أيضا استخدام موارد طاقة متجددة لتوليد 70 % من الكهرباء بحلول عام 2030. وتنتج نيويورك في الوقت الراهن نحو 30 % فقط من الكهرباء من موارد متجددة.

 


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