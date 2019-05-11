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نداء قانونى.. هيئة قضايا الدلة تطالب بحل جمعية خيرية ارتكبت مخالفات

السبت، 11 مايو 2019 12:00 ص
نداء قانونى.. هيئة قضايا الدلة تطالب بحل جمعية خيرية ارتكبت مخالفات هيئة قضايا الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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أقامت هيئة قضايا الدولة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بحل جمعية طارق بن زياد للخدمات الاجتماعية لمخالفاتها.
 

اختصمت الدعوى رقم 38592 لسنة 73 قضائية، رئيس مجلس إدارة الجمعية.
 

وقالت الدعوى، إن الجمعية المذكورة ارتكبت العديد من المخالفات وثبت أثناء فحص أوراقها، ارتكابها أعمال تخالف أحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وذكرت الدعوى، أن الجمعية حتى الآن لم توفق أوضاعها، وما زالت فى غفلة عن أمرها ومستمرة فى ارتكاب المخالفات.


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