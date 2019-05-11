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السبت، 11 مايو 2019 06:07 م
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مقتل طفل وإصابة اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب شرقى بغداد

السبت، 11 مايو 2019 04:35 م
مقتل طفل وإصابة اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب شرقى بغداد عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أكد مصدر أمنى عراقى، السبت، مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين، إثر انفجار عبوة جنوب شرقى بغداد.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة السومرية نيوز العراقية - إن عبوة ناسفة كانت موضوعة ضمن منطقة جسر ديالى القديم انفجرت اليوم، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة.

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبى، حيث شهدت خلال الأشهر الماضية انخفاضاً ملموساً فى التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الأمنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة فى مناطق متفرقة من العاصمة.

 


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