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مصرع طالب غرقا بنيل طهطا وطفلة بترعة فى دار السلام سوهاج

السبت، 11 مايو 2019 10:39 ص
مصرع طالب غرقا بنيل طهطا وطفلة بترعة فى دار السلام سوهاج غرق-ارشيفية
سوهاج ــ محمود مقبول
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لقى طالب يقيم بناحية قرية ساحل طهطا شمال محافظة سوهاج مصرعه غرقا أثناء قيامه بالسباحة بنهر النيل بناحية قرية الخذندارية دائرة مركز طهطا، كما  لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها غرقا عقب سقوطها داخل ترعة مجاورة لمنزلها فى مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج.
 
وبالفحص تبين من التحريات التى قامت بها الأجهزة الأمنية غرق شخص بنهر النيل بناحية الخزندارية دائرة مركز طهطا، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق "أحمد ا ع ا" 20 سنة طالب ويقيم بناحية ساحل طهطا دائرة قسم طهطا وتم انتشال الجثة.    
 
تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال والده "البدري ع ا" 65 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفي الشبهة الجنائية.
 
وعلى جانب آخر، تبلغ لمركز شرطة دار السلام من المستشفي المركزي بوصول الطفلة "لمار ا ع ع" عامين وتقيم دائرة المركز "جثة هامدة " ادعاء غرق.
 
وبالفحص وسؤال جدها "عبد الجليل ع أ" 58 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو حفيدته علي حافة الترعة المجاورة لمنزلها انزلقت قدماها وسقطت بها مما أدي لغرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.
 
 

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