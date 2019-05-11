محافظ بني سويف يصدر قرارًا بتعيين 16 معلمًا وأخصائيًا بالتربية والتعليم

بنى سويف - هانى فتحى

أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف قراراً رقم (675) لسنة 2019 بالموافقة على تعيبن 16 من (المعلمين/الأخصائيين المساعدين) بوظيفة (معلم/أخصائي)، وذلك بعد حصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة "من الأكاديمية المهنية للمعلمين "لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية ببنى سويف، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وبناءً على قرار رقم (34) لسنة 2019 الصادر في هذا الشأن.

