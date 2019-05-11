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السبت، 11 مايو 2019 08:38 م
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محافظ بني سويف يصدر قرارًا بتعيين 16 معلمًا وأخصائيًا بالتربية والتعليم

السبت، 11 مايو 2019 07:38 م
محافظ بني سويف يصدر قرارًا بتعيين 16 معلمًا وأخصائيًا بالتربية والتعليم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف قراراً رقم (675) لسنة 2019 بالموافقة على تعيبن 16 من (المعلمين/الأخصائيين المساعدين) بوظيفة (معلم/أخصائي)، وذلك بعد حصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة "من الأكاديمية المهنية  للمعلمين "لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية  ببنى سويف، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وبناءً على قرار رقم (34) لسنة 2019 الصادر في هذا الشأن.
 

كما تضمن القرار: منح المذكورين بدل الاعتماد المقرر قانوناَ،وذلك اعتبارًا من أول الشهرالتالي لصدور هذا القرار، مع تكليف مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة إجراءات التعيين للمذكورين طبقا للقانون والقرارات المنظمة لذلك.

 

أسماء المعلمين والاخصائين

أسماء المعلمين والأخصائين

 


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