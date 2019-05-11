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ما لا تعرفه عن النيل الأبيض.. ينبع من ثانى أكبر بحيرة عذبة فى العالم

السبت، 11 مايو 2019 08:00 ص
ما لا تعرفه عن النيل الأبيض.. ينبع من ثانى أكبر بحيرة عذبة فى العالم نهر النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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النيل الأبيض هو نهر فى أفريقيا، أحد روافد نهر النيل، والرافد الآخر هو النيل الأزرق، ويأتى اسم النيل الأبيض من النهر الذى تكون فى بحيرة نو، حيث يلتقى نهرا بحر الجبل وبحر الغزال.

 

ويشير النيل الأبيض إلى أنهار بطول 3700 كيلومتر، تصب من بحيرة فيكتوريا إلى مياه نهر النيل الأبيض، حيث تعتبر بحيرة فيكتوريا هى المصدر الأساسى لمياه نهر النيل وهى تقع على حدود كل من أوغندا تنزانيا وكينيا.

 

وفى التقرير التالى نوضح 6 معلومات لا تعرفها عن النيل الأبيض:

1- تعتبر بحيرة فيكتوريا هى المصدر الأساسى لمياه النيل الأبيض وهى ثانى أكبر بحيرة عذبة فى العالم.

2- تقع بحيرة فيكتوريا التى ينبع منها النيل الأبيض فى منطقة غنية بالمستنقعات على حدود كل من أوغندا وتنزانيا وكينيا.

3- يخرج النيل من بحيرة فيكتوريا ويعرف فى هذا الجزء باسم نيل فيكتوريا ويجرى لمسافة 70 كيلومترا حتى يدخل بحيرة كيوجا ويستمر فى مساره حتى يصل إلى بحيرة البرت.

4- يعرف النيل باسم نيل ألبرت حتى يصل إلى جنوب السودان، ليدخلها عند مدينة نيمولى، حيث يمر عبر شلالات فولا ليعرف عندها باسم بحر الجبل.

5- يتصل بعدها النهر ببحر الغزال ويجرى شرقا ليلتقى ببحر الزراف، ثم يلتقى بنهر السوباط الذى ينبع من الهضبة الحبشية.

6- يستعيد النهر مساره نحو الشمال ويمتد النيل لمسافة 720 كيلومترا يعرف فيها باسم النيل الأبيض، ويستمر فى مساره حاملا هذا الاسم حتى يدخل السودان، حيث يمر بالعاصمة الخرطوم.

 


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افريقيا

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