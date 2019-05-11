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قبرص: استفزازات تركيا بالمنطقة الاقتصادية تعيق جهود استئناف محادثات السلام

السبت، 11 مايو 2019 07:55 م
قبرص: استفزازات تركيا بالمنطقة الاقتصادية تعيق جهود استئناف محادثات السلام أردوغان _ رئيس قبرص
نيقوسيا أ ش أ
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وافق المجلس الوطنى القبرصى، وهو أعلى هيئة استشارية للرئيس بشأن قضية قبرص، اليوم السبت ، على أن الاستفزازات التركية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص تعوق الجهود الرامية إلى استئناف محادثات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وذكرت وكالة أنباء قبرص أن المجلس عقد اجتماعا اليوم وأصدر إعلانًا بالإجماع يدين فيه أنشطة تركيا غير القانونية.

وأشار إلى أن المجلس أدان الانتهاك الصارخ للحقوق السيادية لجمهورية قبرص من جانب تركيا فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة وجميع الأنشطة غير القانونية الأخرى التى تقوم بها تركيا والتى تنتهك السيادة.

 


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