فصل التيار الكهربى عن منطقة الحرفيين بالغردقة اليوم للصيانة الدورية للمحولات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربى، اليوم السبت، عن عدة مناطق مختلفة لصيانة المحولات الدورية.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقه الحرفيين والمرور، والمناطق المحيطة بها، ومنطقة أبو عشرة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا.

كما سيتم فصل التيار الكهربى صباح غد الأحد عن محطة تحلية أول طريق الأحياء وعمارات الرياح وكلية التربية والمنطقة المحيطة بها، ومتحف الأحياء المائية وبيت الشباب من 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.