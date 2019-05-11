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فريق طلاب جامعة القناة المبتكرين يستعد للمشاركة فى مسابقة فرميولا بإنجلترا

السبت، 11 مايو 2019 05:59 م
فريق طلاب جامعة القناة المبتكرين يستعد للمشاركة فى مسابقة فرميولا بإنجلترا جانب من الطلاب الفائزين
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قالت جامعة القناة فى بيان لها أن طلابها الفائزين بالمركز الأول فى مجال المشروعات الابتكارية يستعدون للمشاركة فى مسابقة فرميولا بانجلترا يوليوالقادم، تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس.

وقالت ضحى الهادى (الطالبة بالمستوى الثالث بكلية الهندسة) ومسئول الفريق الفائز بالمركز الأول فى المشروعات الابتكارية على مستوى الجامعة، إننا نشعر بالفخر والاعتزاز لحصول الفريق على المركز الأول، وبتكريم الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس لنا، خاصة وأنه قدم   للفريق دعما كبيرا ومتواصلا كى يشارك فى مسابقات عديدة على مدار العام الماضى، فنحن سعداء بتكريم الجامعة لنا ونتمنى ان نكون عند حسن الظن بنا"

وأضاف إسلام حامد حسين (المستوى الخامس بكلية الهندسة) وعضو الفريق أننا نسعى دائما من خلال مشاركاتنا فى المسابقات المختلفة المحلية والدولية لتطوير مشروعاتنا، وتلافى العيوب والأخطاء التى قد تظهر فى مجال المنافسات سواء أخطاء فنية أو تقنية فى التصنيع، وإضافة أفكار جديدة قد تضيف وتطور من المنتج النهائى سواء السيارات أو الغواصة

ومن جانبه أوضح الدكتور باسم الهادى مشرف الفريق أن الفريق يتكون من طلاب كلية الهندسة جامعة قناة السويس ويضم مجموعة فرق فنية متخصصة للمشاركة فى مسابقات مختلفة، وبالفعل شارك الفريق العام الماضى فى مجموعة مسابقات.

وعن إستعدادات الفريق للمرحلة المقبلة أفاد الدكتور تامر نبيل مشرف الفريق انه يستعد حاليا للمشاركة فى مسابقة أيفرإيجبت حيث تم تصعيد الفريق  ضمن 10 فرق من مختلف الجامعات المصرية  لمرحلة التصنيع.

 


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