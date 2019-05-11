video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 582 قطعة سلاح بينها رشاش و1622 هاربا من الجنايات

السبت، 11 مايو 2019 11:34 ص
ضبط 582 قطعة سلاح بينها رشاش و1622 هاربا من الجنايات أسلحة-أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

اقتحمت قوات الشرطة عدداً من البؤر الإجرامية لتفكيكها وضبط الخارجين على القانون والأسلحة غير المرخصة.

ونجحت جهود الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط (582) قطعة سلاح نارى ، عبارة عن (رشاش – 68 بندقية آلية- 102 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" – 47 طبنجة – 364 فرد محلى الصنع –1638 طلقة مختلفة الأعيرة – 1321 قطعة سلاح أبيض– ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ) خلال أسبوع.

ولاحقت أجهزة الأمن الهاربين من أحكام، وتم تنفيذ (427335) حكما قضائيا، بينها 1622حكم جناية و146372 حكم حبس و228501 حكم غرامة و50840 حكم مخالفة وتم ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (10) متهمين، ارتكبوا (19) حادث سرقة متنوع.

وتمكنت أجهزة الأمن من  ضبط (150) قضية أحداث وضبط (8356) قضية مرافق، وتم ضبط (5) سيارات مُبلغ بسرقتها، وتم كشف غموض (46) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (59) متهما.

وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة (508) حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (231310) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (34681) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (299) قيادة تحت تأثير مخدر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط سلاح وطلقات نارية بحوزة مزارع فى الخارجة بالوادى الجديد

خبير أمنى: ضبط الأسلحة غير المرخصة قلص عدد الجرائم

حملات امنية

سلاح

تنفيذ الاحكام

حوادث

حوادث اليوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة