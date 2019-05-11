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ضبط 3 أشخاص بأسيوط خطفوا معاقًا لمطالبة أهله بفدية 350 ألف جنيه

السبت، 11 مايو 2019 12:28 م
ضبط 3 أشخاص بأسيوط خطفوا معاقًا لمطالبة أهله بفدية 350 ألف جنيه المتهمين عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 من مرتكبى واقعة إختطاف أحد الأشخاص من ذوى القدرات الخاصة ومطالبة والده بفدية 350 ألف جنيه بأسيوط، وتحرير المختطف.

تلقى قسم شرطة ثانٍ أسيوط من أحد الأشخاص (فنى إسعاف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم ) بتغيب ابنه من ذوى القدرات الخاصة، وتلقيه إتصال هاتفى من هاتف "محدد"، يفيد طلب مبلغ مالى قدره (350 ألف جنيه) نظير إعادته.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أربعة أشخاص (عاملان - فنى تشغيل – فنى تمريض)، وجميعم مقيمين بدائرة قسم ثانٍ شرطة أسيوط، حيث إتفق المتهمين على إختطاف المجنى عليه والحصول من والده على فدية مالية نظير إعادته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا الرابع ، وعُثر بحوزةالأول على (هاتف محمول"المستخدم فى الواقعة") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الرابع"جارى ضبطه"، حيث قاموا بإستدارجه "مُستغلين عدم قدرته على التعرف عليهم" ، والتوجه به لشقة مستأجرة بإسم المتهم الرابع بدائرة مركز شرطة أسيوط ، وإحتجازه والإتصال بوالده وطلب الفدية ، وبإرشادهم تم التوصل للشقة محل إحتجاز المجنى عليه وتحريره وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى ضبط المتهم الهارب.


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