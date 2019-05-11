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صور.. ولى عهد الأردن يشارك فى حملة للنظافة وحمياة البيئة فى غابة الحسبان

السبت، 11 مايو 2019 07:25 م
صور.. ولى عهد الأردن يشارك فى حملة للنظافة وحمياة البيئة فى غابة الحسبان ولى عهد الأردن
ريهام عبد الله
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شارك الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد الأردنى، فى الحملة الوطنية للنظافة العامة وحماية البيئة التي تحمل شعار (بلدك بيتك)، إحدى حملات مبادرة "أردن النخوة"، في غابة حسبان، مع مجموعة من الشباب المتطوعين. 
 

وأكدت وسائل إعلام محلية أردنية، أن الجولة من الحملة التى شارك فيها ولى العهد تستهدف بعض المواقع السياحية والأثرية الواقعة ضمن مسار "درب الأردن السياحي"، إضافة إلى المتنزهات والغابات والمواقع العامة التي يرتادها المتنزهون، ويتم تنفيذ الحملة بتعاون وتكاتف جهود المؤسسات الوطنية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بالمملكة الأردنية.

الأمير جسين بن عبد الله فى حملة للنظافة
الأمير حسين بن عبد الله فى حملة للنظافة

 

ولى عهد الأردة يشارك فى حملة للنظافة
ولى عهد الأردن يشارك فى حملة للنظافة

 

ولى عهد الأردن
ولى عهد الأردن

 


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