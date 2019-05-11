صور.. نشوب حريق بــ7 منازل وأحواش بالمنشأة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية كوم بدار دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج منذ قليل، نشوب حريق بعدد 7 منازل وأحواش متجاورة تم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وانحصرت التلفيات المبدئية فى نفوق بعض الحيوانات والطيور وكميات كبيرة من البوص وأفلاق النخيل.

كان اللواء هشام الشافعى قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز المنشأة دون وجود خسائر بشرية وتم الدفع بعدد 5 سيارات للسيطرة على الحريق وإخماده.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات بنشوب حريق بمنازل وأحواش ملك ناصر عبدالهادى والسيد مالك وزكريا على وعبداللطيف ضاحى وآخرين، نتج عن الحريق نفوق عدد من الطيور والحيوانات المنزلية واحتراق كميات كبيرة من البوص وأفلاق النخيل تمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية دون وقوع إصابات بشرية.

جار حصر التلفيات وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



























