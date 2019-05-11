video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 07:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مسجد الحصافى بدمنهور ملاذ الصوفيين وقبلة المريدين

السبت، 11 مايو 2019 06:00 ص
صور.. مسجد الحصافى بدمنهور ملاذ الصوفيين وقبلة المريدين مسجد الحصافى بدمنهور
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

يعتبر مسجد العارف بالله حسنين الحصافى بمدينة دمنهور من أشهر مساجد محافظة البحيرة، وذلك لاسم صاحبه ومكانته الدينية الكبيرة.

 

ويتوافد على مسجد الحصافى المبنى على ربوة عالية وسط المقابر المئات من أتباع الطرق الصوفية المختلفة الذين يأتون من كل حدب وصوب لزيارة أضرحة العالم الأزهرى الكبير حسنين الحصافى الذى توفى عام 1910 وأبنائه محمد عبد الوهاب ومحمد عبد الفتاح، لاعتقادهم الجازم بكرامتهم الروحانية.

 ٢٠١٩٠٤٢٦_١٥٥٨٣٦_4

ومر مسجد الحصافى بعدة مراحل للترميم من بدايات القرن الماضى حتى تم إعادة بنائه بالكامل عام 1987 بمئذنته العالية وقبابه المميزة.

 

ويتكون المسجد من 4 أروقة موازية، بالإضافة إلى مقر الأضرحة للشيخ الحصافى وأبنائه فى الطابق الأرضى للمسجد، كما خصص بالمسجد شرفة لصلاة النساء وملحق بالمسجد مركز لتحفيظ القرآن وجمعية خيرية تقدم الخدمات الاجتماعية لعدد كبير من أهالى مدينة دمنهور.

 

من جانبه أكد الشيخ عبد اللطيف أبو خزيمة، الباحث فى العلوم الصوفية، دور الشيخ حسنين الحصافى الذى ولد عام 1848 فى إثراء الدعوة الصوفية، مضيفا أن الطريقة الحصافية الشاذلية لها الآلاف من الأتباع والمريدين بجميع الأقطار.

 ٢٠١٩٠٥٠٦_١٦٠٨٤٩

وأوضح "أبو خزيمة" أن الشيخ حسنين الحصافى من أتباع الشيخ الحسن الشاذلى وأسس طريقه الخاص فى أواخر التاسع عشر واشترى قطعة أرض بجوار مقابر دمنهور لتكون مقرا لمحبيه وفيها تقام الحضرات النبوية.


وتابع "أبو خزيمة": "كان الشيخ الحصافى يجوب الأقاليم كلها من شرقا إلى غربها إلا أنه كان محبا لمدينة دمنهور بصورة لافتة، وكان يزور باستمرار أولياء الله الصالحين مثل سيدى عطية أبو الريش والشيخ عبد الله السائح تلميذ سيدى أبو الحسن الشاذلى فأثر الإقامة فيها وتزوج من شقيقة زينب الوكيل زوجة مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر السابقين إلى أن قرب أجله ودفن فى أرضه الذى أحبها طويلا مدينة دمنهور.

 

وأشار الشيخ أبو خزيمة إلى وجود كرامات كثيرة للعارف بالله حسنين الحصافى منها اكتشاف وجود بئر مياه أثناء إقامته الحضرة النبوية بدمنهور، وثبت أن هذا البئر يشفى أغلب الأمراض الجلدية. 


 

 

٢٠١٩٠٤٢٦_١٦٠٩٥٢_2
 
 
٢٠١٩٠٥٠٦_١٦١١٣٩_1
 

 

٢٠١٩٠٥٠٦_١٦١٢٤٨_3
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تغيير أسماء 516 مسجدًا بـ14 محافظة تحمل مسميات جمعيات وجماعات متطرفة.. حسن البنا وقطر والوهابية وابن تيمية والتوحيد والشرعية ودعوة الحق ورابعة والجهاد أبرز الأسماء.. واستبدالها بأسماء وصفات الله الحسنى والصحابة

5 محظورات على المساجد والأئمة خلال شهر رمضان.. تعرف عليها

صور.. أقدم ثانى مسجد فى أفريقيا.. مقصد للتائبين على مر العصور بدمنهور

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

مسجد الحصافى

دمنهور

الطرق الصوفية

مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة