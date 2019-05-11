صور.. مسجد الحصافى بدمنهور ملاذ الصوفيين وقبلة المريدين

البحيرة - ناصر جودة

يعتبر مسجد العارف بالله حسنين الحصافى بمدينة دمنهور من أشهر مساجد محافظة البحيرة، وذلك لاسم صاحبه ومكانته الدينية الكبيرة.

ويتوافد على مسجد الحصافى المبنى على ربوة عالية وسط المقابر المئات من أتباع الطرق الصوفية المختلفة الذين يأتون من كل حدب وصوب لزيارة أضرحة العالم الأزهرى الكبير حسنين الحصافى الذى توفى عام 1910 وأبنائه محمد عبد الوهاب ومحمد عبد الفتاح، لاعتقادهم الجازم بكرامتهم الروحانية.

ومر مسجد الحصافى بعدة مراحل للترميم من بدايات القرن الماضى حتى تم إعادة بنائه بالكامل عام 1987 بمئذنته العالية وقبابه المميزة.

ويتكون المسجد من 4 أروقة موازية، بالإضافة إلى مقر الأضرحة للشيخ الحصافى وأبنائه فى الطابق الأرضى للمسجد، كما خصص بالمسجد شرفة لصلاة النساء وملحق بالمسجد مركز لتحفيظ القرآن وجمعية خيرية تقدم الخدمات الاجتماعية لعدد كبير من أهالى مدينة دمنهور.

من جانبه أكد الشيخ عبد اللطيف أبو خزيمة، الباحث فى العلوم الصوفية، دور الشيخ حسنين الحصافى الذى ولد عام 1848 فى إثراء الدعوة الصوفية، مضيفا أن الطريقة الحصافية الشاذلية لها الآلاف من الأتباع والمريدين بجميع الأقطار.

وأوضح "أبو خزيمة" أن الشيخ حسنين الحصافى من أتباع الشيخ الحسن الشاذلى وأسس طريقه الخاص فى أواخر التاسع عشر واشترى قطعة أرض بجوار مقابر دمنهور لتكون مقرا لمحبيه وفيها تقام الحضرات النبوية.



وتابع "أبو خزيمة": "كان الشيخ الحصافى يجوب الأقاليم كلها من شرقا إلى غربها إلا أنه كان محبا لمدينة دمنهور بصورة لافتة، وكان يزور باستمرار أولياء الله الصالحين مثل سيدى عطية أبو الريش والشيخ عبد الله السائح تلميذ سيدى أبو الحسن الشاذلى فأثر الإقامة فيها وتزوج من شقيقة زينب الوكيل زوجة مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر السابقين إلى أن قرب أجله ودفن فى أرضه الذى أحبها طويلا مدينة دمنهور.

وأشار الشيخ أبو خزيمة إلى وجود كرامات كثيرة للعارف بالله حسنين الحصافى منها اكتشاف وجود بئر مياه أثناء إقامته الحضرة النبوية بدمنهور، وثبت أن هذا البئر يشفى أغلب الأمراض الجلدية.















