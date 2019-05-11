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صور.. رفع كفاءة البنية التحتية بمدينة برج العرب بالإسكندرية

السبت، 11 مايو 2019 06:32 م
صور.. رفع كفاءة البنية التحتية بمدينة برج العرب بالإسكندرية المهندسة جيهان مسعود
الإسكندرية - جاكلين منير
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وجهت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب، المهندسة نادية جبر سكرتير عام المركز مشرف قطاع برج العرب بالمرور الميدانى والمتابعة اليومية ببرج العرب اليوم السبت لاستكمال الأعمال القائمة لرفع كفاءة النبية التحتية ببرج العرب ومتابعتها.

 

وقامت سكرتير المركز بالمرور على شارع جمال عبد الناصر لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريقة، ومتابعة حالة النظافة ببرج العرب ومتابعة أعمال شركة نهضة مصر.

 

كما قامت بالمرور على أعمال الحدائق بالمركز لمتابعة أعمال التجميل فى شارع جمال عبد الناصر وميدان النافورة والمرور على الوحدة المحلية بقرية بهيج للاطلاع على آخر التطورات القائمة ومناقشة المشكلات المطروحة، وكذلك المرور على مستودع الغاز للوقوف على أسعار الأنابيب وعدم التلاعب بأسعارها.

 

وخلال الجولة تم المرور على المحلات بشارع الوحدة المحلية ببهيج للتشديد على عدم خروج مياه إلى الشارع، حفاظا على المظهر الجمالى للشارع، كما تابعت أيضاً تركيب البندورات فى ميدان النافورة بشارع أنور السادات ببرج العرب والتشديد على سرعة الانتهاء منها.

 
 
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