صور.. توريد 130 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية وأسيوط

الدقهلية شريف الديب أسيوط ـ محمود عجمي

أكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهليه، على نجاح موسم توريد القمح حتى الآن و الذى لا يزال فى بدايته مشيرا إلى أنه تم توريد 94 ألف و257 طن حتى اليوم .

وأشار الحضرى إلى أن إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين و الموردين تسير بدون معوقات بما يضمن انسياب حركة التوريد ،وأنه يتم دفع ثمن القمح الذى يتم توريده خلال 48 ساعة كحد أقصى ،كما أكد على ضرورة التأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون، مضيفا أنه من المتوقع و المستهدف استلام 230 ألف طن قمح هذا الموسم بالمحافظة.‏

ومحى محافظ أسيوط، قال المهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، أنه تم توريد 36 ألف و800 طن من محصول القمح للشون والصوامع بمراكز المحافظة وذلك منذ فتح باب توريد المحصول لموسم 2019 ،وحتى الآن.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط، فى تصريح ل"اليوم السابع"،أن توريد القمح فى الشون والصوامع مستمر حتى الانتهاء من موسم الحصاد، وتسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة؛ وذلك بناءاً على تكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط.

وأشار المهندس محمد اسماعيل، إلى أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه المزارعين خلال عملية توريد محصول القمح إلى الشون والصوامع الموزعه على مراكز المحافظة مشيراً إلى الاستمرار فى استقبال الأقماح حتى إنتهاء موسم الحصاد وتسليم المحصول لكافة المساحات المزروعة بنطاق المحافظة بالتنسيق بين مديريتى الزراعة والتموين.