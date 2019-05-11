صور.. بشاير خضراوات مدرسة الزراعة بالداخلة من الصوب المحمية بالطاقة الشمسية

أعلن قطاع تعليم الوادى الجديد، اليوم السبت أن مدرسة موط الزراعية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية بالمحافظة بدأت في إنتاج الصوب الزراعية المدرسية التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي تنتج حوالي 500 كيلو من الخيار و200 كيلو من الفلفل الرومى أسبوعيا كمنتج للصوب الزراعية داخل المدرسة .

وقال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن المدرسة وهى إحدى المدارس الزراعية الإنتاجية الهامة تشهد طفرة تنموية متميزة بمشروع رأس المال بالمدرسة حيث أن الصوب الزراعية وعددها 3 صوب ، منها واحدة يتم زراعتها بالخيار والأخرى بالفلفل الرومى بالإضافة إلى صوبة منتجة للشتلات وتشهد المدرسة إنتاج متميز لتلك الصوب .

واضاف التداوي أن قسم الألبان بالمدرسة إحتفالا بالشهر الكريم وتلبية إحتياجات المواطنين يقوم بتصنيع 1500 علبة زبادى يوميا إضافة إلى الجبن الدمياطى و الرومى وجميع منتجات الألبان فضلا عن أنه تم حصاد 73 أردب من القمح والمنزرع على مساحة تقدر 5، 5 فدان بمزرعة المدرسة .

وأشار التداوى إلى أن منتجات المدارس الزراعية تحظى بمميزات صحية وآمنة كمنتجات طبيعية خالية من أي مواد حافظة أو كيميائية، وأن هناك آلية لتنظيم عدة منافذ بعدد من المدارس وذلك لتسويق المنتجات ووصولها إلى مواطني المجتمع المحلي بطريقة آمنة وسريعة، وأن الإقبال الشديد على منافذ المدارس الزراعية بالمحافظة خير دليل على ذلك.