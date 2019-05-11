رئيس الوزراء الإسرائيلى يطلب مزيدا من الوقت لتشكيل حكومة جديدة

(رويترز)

قال متحدث إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، سيطلب من الرئيس منحه وقتا أكبر لتشكيل حكومة جديدة .

ويتولى نتنياهو السلطة فى البلاد منذ عشر سنوات، وقد فاز بفترة خامسة قياسية فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى التاسع من أبريل نيسان والتى اعتُبرت على نطاق واسع استفتاء فعليا على زعامته مع مواجهته احتمال توجيه اتهامات له فى ثلاث قضايا فساد. وينفى نتنياهو هذه الاتهامات.

ويتفاوض نتنياهو على الشروط مع كل الأحزاب اليمينية والقومية والدينية التى كانت تشكل حكومته المنتهية ولايتها، ولم يفز أى حزب على الإطلاق فى إسرائيل بأغلبية مطلقة فى الكنيست المؤلف من 120 عضوا مما يجعل الحكومات الائتلافية التقليد الذى غالبا ما تجرى عليه المفاوضات السياسية.

وطبقا للقانون الإسرائيلى حصل نتنياهو على فترة مبدئية مدتها 28 يوما لتشكيل حكومة مع احتمال تمديدها 14 يوما، وتنتهى الفترة المبدئية يوم الأربعاء،

وستنتهى مهلته الأخيرة، إذا تمت الموافقة على التأجيل، فى 29 مايو، وأشار متحدث باسم نتنياهو إلى جدول مزدحم يتضمن العطلات اليهودية، وأيام الاحتفال بمناسبات وطنية وتصعيدا فى القتال مع المسلحين الفلسطينيين فى قطاع غزة الأسبوع الماضى كبعض الأسباب للسعى إلى التأجيل.