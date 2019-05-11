رئيس أذربيجان يتهم المعارضة بتخريب الدولة والتمهيد لحرب أهلية

باكو أ ش أ

اتهم رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم السبت، المعارضة بتخريب الدولة والترويج لحرب أهلية.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية - فى نشرتها باللغة الانجليزية - عن علييف قوله فى مناسبة مخصصة إحياء للذكرى السادسة والتسعين لميلاد الرئيس الراحل حيدر علييف "مرة أخرى.. الاستقرار يتمتع بحماية جيدة فى أذربيجان".

وأضاف "جماعات معينة قادت أذربيجان إلى وضع كارثى فى التسعينيات وعانت من فشل كامل والآن تحاول مرة أخرى إحراز شيء ما".

واستطرد: "أدواتهم الكذب والافتراء. لا ينتهجون أسلوبا آخر. يشوهون سمعة بلدنا عبر وسائل الإعلام ويحاولون رسم صورة قبيحة فى الداخل والخارج".

وأردف: "هم أولئك الذين قادوا أذربيجان إلى وضع يُرثى له ودمروا بلدنا وبدأوا الحرب الأهلية وأراقوا دماء أخوانهم. شعب أذربيجان لن يسمح للخائنين أعداء الوطن فعل شيء فى أذربيجان. شعب أذربيجان حكيم ويعلم كل شيء".