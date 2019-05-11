video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 12:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس أذربيجان يتهم المعارضة بتخريب الدولة والتمهيد لحرب أهلية

السبت، 11 مايو 2019 11:30 م
رئيس أذربيجان يتهم المعارضة بتخريب الدولة والتمهيد لحرب أهلية إلهام علييف رئيس أذربيجان
باكو أ ش أ
إضافة تعليق

اتهم رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم السبت، المعارضة بتخريب الدولة والترويج لحرب أهلية.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية - فى نشرتها باللغة الانجليزية - عن علييف قوله فى مناسبة مخصصة إحياء للذكرى السادسة والتسعين لميلاد الرئيس الراحل حيدر علييف "مرة أخرى.. الاستقرار يتمتع بحماية جيدة فى أذربيجان".

وأضاف "جماعات معينة قادت أذربيجان إلى وضع كارثى فى التسعينيات وعانت من فشل كامل والآن تحاول مرة أخرى إحراز شيء ما".

واستطرد: "أدواتهم الكذب والافتراء. لا ينتهجون أسلوبا آخر. يشوهون سمعة بلدنا عبر وسائل الإعلام ويحاولون رسم صورة قبيحة فى الداخل والخارج".

وأردف: "هم أولئك الذين قادوا أذربيجان إلى وضع يُرثى له ودمروا بلدنا وبدأوا الحرب الأهلية وأراقوا دماء أخوانهم. شعب أذربيجان لن يسمح للخائنين أعداء الوطن فعل شيء فى أذربيجان. شعب أذربيجان حكيم ويعلم كل شيء".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أذربيجان: السعودية لن تتخذ خطوات أحادية بشأن اتفاق النفط حتى يونيو

سفير أذربيجان : "بعمل سفير من 9 صباحا لـ6 مساء وباقى اليوم أنا مصرى"

الكويت تشارك فى اجتماع لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج فى أذربيجان غدا

أخبار العالم

اخبار العالم اليوم

اخبار اليوم

أخبار أذربيجان

أذربيجان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة