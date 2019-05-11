حريق مخزن بالقرب من المحور.. وسيارات الإطفاء تتوجه لإخماده

كتبت _ أميرة عبد السلام

شارك قارئ خدمة صحافة المواطن فيديو لحريق مخزن فى قرية على طريق المحور اتجاه مدينة السادس من أكتوبر.

وقال القارئ فى رسالته عبر الواتس أب المدعمة بالفيديو إن الحريق نشب المخزن وسرعان ما تصاعدت منه أدخنة كثيفة تصل إلى المحور، لافتًا إلى وجود عدد كبير من سيارات المطافى على طريق المحور فى اتجاهها إلى مكان الحريق.

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