حالة الطقس اليوم السبت 11/5/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربى اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب لتكون مثيرة للأتربة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.

الطقس فى الأردن

نهارا:

ارتفاع تدريجى وملموس فى درجات الحرارة، لتقترب من مُعدلاتها العامة.

ويكون الطقس ربيعياً معتدلاً ومشمساً فى عموم المناطق.

وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

وفى خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلا:

ارتفاع بدرجات الحرارة مقارنة بالليالى الماضية لتسود أجواء لطيفة، وتستمر مائلة إلى البرودة فى السهول الشرقية.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها دون المعدل السنوى لهذا الوقت من العام بحدود درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، ويسود جو دافئ وربيعى معتدل فى ساعات النهار، ويميل الجو فى ساعات الليل للبرودة النسبية. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.