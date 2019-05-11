video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 12:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم السبت 11/5/2019 فى مصر والدول العربية

السبت، 11 مايو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 11/5/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربى اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب لتكون مثيرة للأتربة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.

 

الطقس فى الأردن 

نهارا:

ارتفاع تدريجى وملموس فى درجات الحرارة، لتقترب من مُعدلاتها العامة.

ويكون الطقس ربيعياً معتدلاً ومشمساً فى عموم المناطق.

وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

وفى خليج العقبة: 

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). 

 - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلا:

ارتفاع بدرجات الحرارة مقارنة بالليالى الماضية لتسود أجواء لطيفة، وتستمر مائلة إلى البرودة فى السهول الشرقية.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات خفيفة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها دون المعدل السنوى لهذا الوقت من العام بحدود درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، ويسود جو دافئ وربيعى معتدل فى ساعات النهار، ويميل الجو فى ساعات الليل للبرودة النسبية. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حالة الطقس اليوم الجمعة 10/5/2019 فى مصر والدول العربية

"خلى بالك الطقس متقلب".. أجواء ربيعية معتدلة غدًا فى"الويك إند".. والأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة السبت يصل 5 درجات والعظمى بالقاهرة 31 درجة.. وتكشف: الارتفاع مستمر لنهاية الأسبوع

الأرصاد: الطقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة