تعرف على عقوبة متهمة بالاستيلاء على 420 ألف جنيه من مواطنين بزعم تسفيرهم

كتب سليم على

ألقى رجال مباحث الأموال العامة القبض على سيدة متهمة بالنصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج، واستيلائها على 420 ألف جنيه بزعم توفير عقود عمل.



جاء ذلك استمراراً للجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين على القانون، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.



وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة:

يقول أحمد السقا المحامى، إن المتهم فى تلك الواقعة يواجه تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.



وأشار السقا، إلى أن عقوبة النصب والاحتيال التى أقرها قانون العقوبات، تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن عقوبة الشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.