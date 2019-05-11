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السبت، 11 مايو 2019 03:20 ص
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تحرير ما يقرب من 900 طفل مجند فى ميليشيا نيجيرية بشمال غربى البلاد

السبت، 11 مايو 2019 02:00 ص
تحرير ما يقرب من 900 طفل مجند فى ميليشيا نيجيرية بشمال غربى البلاد الامن النيجيرى أرشيفية
/أ ش أ/
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أعلنت السلطات النيجيرية أنه - وفقًا لاتفاق أبرم مع الأمم المتحدة - تم فصل نحو 900 طفل بصورة رسمية عن صفوف ميليشيا خاصة كانوا قد تم تجنيدهم بها في شمال شرقي البلاد. 
وقال ممثل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في نيجيريا، محمد فال - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إن الجهود المبذولة لإطلاق سراح الأطفال بدأت في شهر سبتمبر عام 2017 عندما تعهدت المجموعة غير النظامية بوقف تجنيد الأطفال في صفوفها.
كما أفادت يونيسف بأن مئات الأطفال سيتمكنوا من الذهاب للمدرسة بينما سيتلقى آخرون تدريبًا مهنيًا، منوهة إلى أن هذه الخطوة ترفع عدد الأطفال الذين تم تحريرهم من الميليشيا إلى أكثر من 1700 طفل.
ولفتت الشبكة إلى أن الأطفال المطلق سراحهم كانوا جزءًا من الميليشيا التي تساعد القوات الحكومية في محاربة العناصر المتشددة المسلحة في شمال غربي نيجيريا.
 

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