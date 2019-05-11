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النيابة عن وفاة شاب بالتجمع الأول: انتحر ولا شبهة جنائية

السبت، 11 مايو 2019 12:30 ص
النيابة عن وفاة شاب بالتجمع الأول: انتحر ولا شبهة جنائية مشنقة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أسفرت المعاينة الأولية التى أجرتها نيابة القاهرة الجديدة، لموقع وفاة شاب بمنطقة التجمع، عن انتحاره وعدم وجود شبهة جنائية وصرحت بدفن الجثة.
 

وأقدم شاب على الانتحار بمنطقة التجمع، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، تم نقل جثته للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

 

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من الأهالى بوجود جثة داخل شقة، فانتقل رجال المباحث وعثروا على جثة شاب فى منتصف العقد الثالث من العمر، ويقيم بمفرده وبجواره رسالة تتضمن نيته فى الانتحار، لمعاناته من حالة نفسية سيئة فى الفترة الأخيرة، تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.


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