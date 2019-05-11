المؤبد لمواطن من "بيرو" بتهمة تهريب مخدر "الكوكايين" عبر مطار القاهرة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية،برئاسة المستشار عبد العليم عطية وعضوية المستشارين شريف حسن عبد النبي وأحمد هارون وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري بالسجن المؤبد لمتهم يحمل جنسية دولة " بيرو" وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بجلب مخدر الكوكايين بغرض الترويج داخل البلاد.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم بجلب مخدر "الكوكايين" للبلاد عبر مطار القاهرة، بقصد ترويجها لداخل البلاد وتبين من التحريات أنه أثناء إنهاء إجراءات الجمركية على ركاب الطائرة والخطوط الهولندية، تقدم المتهم القادم من امستردام لإنهاء إجراءات وصوله دافعا أمامه عربة عليها حقيبتين أحدهما متوسطة الحجم والأخرى صغيرة الحجم وحقيبة هاند باج وجيتار محاولا تمرير كميات من مخدر "الكوكايين" تزن كيلو ونصف جرام، وتم ضبطه بواسطة رجال الأمن بالمطار.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التي أحالت المتهم عقب انتهاء التحقيقات لمحكمة الجنايات، التى قضت بالسجن المؤبد على المتهم.