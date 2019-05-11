القنصل المصرى بستقبل البابا تواضروس لحظة وصوله دوسلدروف الألمانية

وصل مدينة دوسلدروف الألمانية منذ قليل، قداسة البابا تواضروس الثانى يرافقه السفير خالد أحمد طه قنصل مصر بفرانكفورت، وكان فى استقباله بالمطار نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس، كريفلباخ، والكنائس التى حولها، بألمانيا وعمدة دوسلدورف Mr. Conzen والأباء الكهنة القمص بولس نعيم والقس بطرس بشاي.
كان البابا تواضروس قد زار ألمانيا أكتوبر الماضى فى زيارة رعوية وعلاجية، حيث دشن البابا خلال الزيارة الكنيسة القبطية بدوسردولف بولاية شمال الراين، وزار الدير القبطى هناك والتقى كهنة الكنائس المصرية فى الايبراشيتين الذين يتولى الإشراف عليهما الأنبا دميان والأنبا ميشائيل، كما التقى البابا شخصيات عامة وسياسية ألمانية من بينهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل التى سبقت وقدمت التعازى فى الكاتدرائية وزارت الكنيسة البطرسية
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