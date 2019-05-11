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القبض على شخص استولى على 105 آلاف جنيه من مواطنين بزعم توظيفهم فى البحيرة

السبت، 11 مايو 2019 11:40 ص
القبض على شخص استولى على 105 آلاف جنيه من مواطنين بزعم توظيفهم فى البحيرة حبس-أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين بزعم قدرته على تعيينهم بإحدى شركات البترول .

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين.

وتلقى فرع الإدارة بغرب الدلتا من ( مزارع - حاصل على دبلوم - ومقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة .. وآخرين ) بقيام أحد الأشخاص بالحصول منه وآخرين على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تعيينهم بشركات البترول من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة ( خلافاً للحقيقة) إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين .

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام ( فنى كهرباء ومحركات بإحدى شركات البترول - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة - سبق اتهامه فى قضيتى "نصب، خيانة أمانة") بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها (105 آلاف جنيه) بزعم مقدرته على تعيينهم بشركات البترول من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة (خلافاً للحقيقة) إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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