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الحكومة الشرعية: الحوثى سلم الموانئ لمقاتلين تابعين له بزى خفر السواحل

السبت، 11 مايو 2019 03:54 م
الحكومة الشرعية: الحوثى سلم الموانئ لمقاتلين تابعين له بزى خفر السواحل الحديدة
كتبت إيمان حنا
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قالت الحكومة اليمنية، أن ميليشيات الحوثى سلمت موانئ الحديدة لمقاتلين تابعين لها فى زى خفر السواحل، ما اعتبرته بمثابة "مسرحية جديدة"، بحسب سكاى نيوز.

 

قال الحسن طاهر، محافظ الحديدة اليمنية، أن انسحاب مليشيا الحوثى الانقلابية من موانئ المحافظة انسحاب وهمى، وأن نص اتفاق إعادة الانتشار فى الحديدة قائم على مراقبة ثلاثية.

 

وأوضح طاهر أن موافقة كبير المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركى مايكل لوليسجارد على الانسحاب الأحادى للحوثيين جاء لتأكيد مزاعم نجاح اتفاق ستوكهولم، وأشار الحسن طاهر إلى أنه ليس هناك مخطط واضح من الأمم المتحدة بشأن نزع الألغام من محافظة الحديدة.

 


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