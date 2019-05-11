الإعلان عن سلسلة أفلام وثائقية للترويج للسياحة المصرية بمشاركة زاهى حواس

كتبت آمال رسلان

أعلنت وزارة السياحة مساء اليوم السبت عن سلسلة من الأفلام الوثائقية عن مصر يقدمها المذيع الإيطالى الشهير روبرتو جاكوبو أحد أشهر مقدمى البرامج السياحية الأكثر انتشارا في إيطاليا مع عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، والتى سيتم إذاعاتها من خلال برنامج Freedom Ortle Il Confine عن مصر.

وتعمل وزارة السياحة على تنويع آليات التسويق والترويج للسياحة المصرية، عبر استغلال البرامج ذات الشهرة العالمية لتوقيع شراكات معها للوصول لأكبر عدد من الأسواق المستهدفة، حيث تولى الوزارة اهمية لتحديث آليات التسويق للسياحة المصرية كأحد أهم المحاور التى يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية، حيث تهتم الوزارة اهتماما بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والاستعانة بالمدونين للترويج للمقاصد السياحية المصرية.

وتم عرض مقتطفات من الأفلام الوثائقية التى سيتم عرضها عبر التليفزيون الإيطالى وكذلك صفحات هيئة تنشيط السياحة عبر مواقع التواصل الإجتماعى،حيث تم تصويرها فى الأماكن الأثرية وفوق الأهرامات، وقال سبستيانو لومباردى مسؤول القناة الرابعة الإيطالية و مدير إحدى القنوات التى تهتم بالسياحة والاثار انه أنهم عملوا كفريق عمل بالتعاون مع وزارة السياحة و الدكتور زاهى حواس وزير الاثار الاسبق لإظهار جمال مصر وحضارتها التى تتمتع بها، واأبرزها البناء الهندسى للاهرامات والتاريخ والقوة والجمال كقيمة مضافة ونسعى لنظهر هذه القيم للعالم .

وقال مسؤول القناة الرابعة الإيطالية، إننا نحاول أن نكتشف مصر بشكل خاص وجاذب فى ظل زخم الحضارة كبيرة وشاركنا فى تصوير برنامج Freedom Ortle Il Confine الذى يحكى عن الجمال المصرى وأجزاء التاريخ لننقلة إلى المشاهدين، موضحا أن السائحين لديهم كثير من الأحلام، ولديهم اهتمام كبير بمعرفة الحضارة المصرية القديمة ونحن نسعى لتلبيتها.