اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم السبت، منها بدء التشغيل التجريبى لمحور 30 يونيو، وإعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع





بدء التشغيل التجريبى لمحور 30 يونيو باستثمارات 3 مليارات جنيه وطول 95 كيلو لخدمة إقليم القناة

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف رقم جلوسك ولجنتك

"فيس بوك" يفرض ضريبة 18% على الخدمات الإعلانية فى مصر

ضبط أكاديمية وهمية بالغربية تمنح شهادات مزورة منسوبة للجامعات الحكومية

البابا تواضروس يغادر إلى ألمانيا فى زيارة رعوية وعلاجية

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

إخلاء سبيل أم بالشرقية قتلت ابنها دون قصد لرفضه استذكار دروسه

تقارير إسبانية: نيمار فى طريقه إلى ريال مدريد بصفقة قياسية