كانت الشرطة الكولومبية أعلنت الخميس الماضى، أن انفجارا وقع فى العاصمة أودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين، بينهم 17 طفلا، مؤكدة أن سبب الانفجار هو اللعب بالبارود داخل مبنى سكني.

لكن السلطات المحلية، قالت إن الانفجار وقع داخل مصنع لمعالجة البارود فى العاصمة الكولومبية بوجوتا، ينتج فتائل لعبة تسمى "التيجو" تلعب عبر إلقاء أقراص معدنية على أهداف تحتوى على البارود لتنفجر عند الاصطدام.