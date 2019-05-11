video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 12:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا ترفض الاعتراف بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

السبت، 11 مايو 2019 11:02 م
إيطاليا ترفض الاعتراف بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا جوسيبى كونتى رئيس الوزراء الإيطالى
روما /أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلنت إيطاليا، اليوم رفضها الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جويدو، رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وأرجع رئيس الوزراء الإيطالى جوسيبى كونتى هذا الموقف إلى رغبة بلاده فى تفادى دفع أطراف الأزمة الراهنة فى فنزويلا إلى اتخاذ مواقف متطرفة.

وقال جوسيبى - فى بيان صحفى نقلته شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية - إن "إيطاليا تعترف فقط بخوان جويدو رئيسا منتخب ديمقراطيا للجمعية الوطنية الفنزويلية، ولكنها ترى أن الرئيس نيكولاس مادورو ليس له شرعية ديمقراطية".

وتابع جوسيبى: إن إيطاليا لن تعترف بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا لأسباب قانونية، فضلا عن رغبتها فى تفادى تصعيد أعمال العنف؛ الأمر الذى من شأنه أن يجعل الأوضاع أكثر مأساوية بالنسبة للشعب الفنزويلي".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمريكا توسع العقوبات على فنزويلا لزيادة الضغط على مادورو

التضخم فى فنزويلا يواصل الارتفاع ويسجل 1.304.494%

إيطاليا

أخبار إيطاليا

جوايدو

فنزويلا

أخبار العالم

اخبار العالم اليوم

اخبار اليوم

أخبار فنزويلا

رئيس فنزويلا

فنزويلا

محاولة الانقلاب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة