إشارة مرور.. تعرف على العلامات المانعة أثناء سيرك بالطرق لتفادى الحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

تضع إدارات المرور على الطرق السريعة والداخلية فى المحافظات، مجموعة من العلامات التى تساعد سائق السيارة فى الوصول إلى الأماكن التى يقصدها.

- العلامات المانعة:

هى العلامات المرورية التى توضع على جانب الطريق لتخبر السائق عن ضرورة امتناعه من القيام بأمر من الأمور، وذلك بحسب ما تدل عليه العلامة التحذيرية

الهدف من تلك العلامات:

غالبا ما تهدف العلامات المانعة إلى تنظيم حركة السيارات والمرور، أما شكلها فيأتى دائريا مخططا باللون الأحمر من الخارج، أما من الداخل فتكون أرضيتها باللون الأبيض والرسم بداخلها باللون الأسود.

تقسيم العلامات :

تأتى معظم العلامات المانعة مع خط أحمر عريض يقسم الدائرة إلى نصفين متساويين بشكل مائل، ومنها العلامات التى تمنع مرور الشاحنات والوقوف للانتظار، وغيرها من العلامات التى تحدد السرعة الواجب السير بها وعدم الزيادة عنها في طريق ما.