إخلاء سبيل المتهمين بتعذيب قطة وإشعال النار فيها بكفالة ألف جنيه بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

قررت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل 4 طلاب بالصف الأول الثانوى بكفالة ألف جنيه لكل منهم لقيامهم بتعذيب قطة صغيرة، وإشعال النار فى جسدها وتصويرهم للواقعة، ورفع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.

كان ضباط مباحث قسم ثان طنطا برئاسة الرائد أحمد الحجار، قد ألقوا القبض على المتهم الرئيسى ويدعى "أحمد.و.ح" طالب بالصف الأول الثانوى و3 من زملائه لقيامهم بتعذيب القطه بإشعال النار فيها، وتصويرهم فيديو للواقعة.



وفتحت نيابة ثان طنطا تحقيقات موسعة مع المتهمين، وحضر مع المتهمين اكثر من٦ محامين للدفاع عنهم، كما حضر أولياء أمور المتهمين، وانتظروا أمام النيابة لحين انتهاء التحقيقات مع المتهمين.



وأكدت تحريات المباحث الجنائية، صحة الواقعة وقيام المتهم الرئيسى، "أحمد. و.ح" 15 بارتكاب للواقعة، بالاشتراك مع باقى المتهمين، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمين بكفالة ألف جنيه لكل منهم على ذمة القضية.