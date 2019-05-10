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11 اختصاصًا للإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان.. تعرف عليها

الجمعة، 10 مايو 2019 03:00 ص
11 اختصاصًا للإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان.. تعرف عليها الأمم المتحدة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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أنشأت "الإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان"، فى عام 2002  بموجب القرار رقم  (3081) لسنة 2002 والذى حدد لها عددًا من الاختصاصات، وهى:

 

1 – إعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن كافة المواثيق والقرارات والتوصيات والجهود الدولية والإقليمية والقوانين والقرارات والأحكام القضائية المصرية المتعلقة بحقوق الإنسان.

2 - تمثيل الوزارة باللجان المعنية بحقوق الإنسان فى الجهات الحكومية والعلمية والإقليمية.

3 - المشاركة والإعداد للجوانب القانونية المتعلقة بالتقارير الدورية لمصر أمام اللجان التعاهدية بالأمم المتحدة واللجان الإقليمية لحقوق الإنسان.

4 - إجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى موائمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

5 - إبداء الرأى فيما يطلب اليها بخصوص التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.

6 - متابعة ما يصدر من قوانين وقرارات أحكام قضائية متعلقة بحقوق الإنسان.

7 - إعداد الردود والتقارير القانونية حول الاستفسارات والمعلومات المطلوبة للأمم المتحدة وأجهزتها المعنية أو اللجنة الأفريقية أو اللجنة العربية لحقوق الإنسان.

8 - تمثيل الوزارة باللجان التعاهدية بالأمم المتحدة والمؤتمرات والندوات واللجان الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وإعداد الدراسات اللازمة بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.

9 - عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتخصصية فى مجال حقوق الإنسان.

10 - عقد وتنظيم الدورات لرجال القضاء والعاملين الإداريين بالتنسيق مع الهيئات والجهات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية.

11 - جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمجالات الخاصة بحقوق الإنسان والتى تصدر عن الجهات الحكومية المتخصصة.


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الإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان

حقوق الإنسان

قطاع حقوق الإنسان

الأمم المتحدة

الاتفاقيات الدولية

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