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مجلس الأمن يعبر عن قلقه من التطورات في إدلب

الجمعة، 10 مايو 2019 09:07 م
مجلس الأمن يعبر عن قلقه من التطورات في إدلب مجلس الامن
نيويورك )أ ش أ(
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 أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، عن قلقه من التطورات في إدلب السورية.

وقالت دول في مجلس الأمن - وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - "إنها تتابع بقلق تصعيد الهجمات في إدلب، وإنها تشجب قتل المدنيين وتهجير أكثر من 150 ألف سوري"، مُدينة قصف المدارس والمستشفيات في إدلب، وداعية للتمسك باتفاق التهدئة بين روسيا وتركيا بشأن إدلب.

وكان رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا قد حذر، أمس/الخميس/، من أن صراعًا شاملاً في آخر معقل رئيسي لمقاتلي المعارضة في محافظة إدلب يمكن أن يولد كارثة حقوقية وإنسانية لا يمكن تصورها.

 

 


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