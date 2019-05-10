ماس كهربائى يتسبب فى احتراق مطبعة ونفوق 3 دواب بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن أهالي قرية تمد الحجر بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق شب بمنزل أحد الأهالي وتسبب فى نفوق بقرتين وحصان.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز السنبلاوين بنشوب حريق بمنزل راضي شعبان محمد بقرية تمد الحجر التابعة لدائرة المركز وتمكنت الأهالي من السيطرة على الحريق قبل وصول سيارات الدفاع المدني، وتبين أن المنزل مبني بالطوب الأبيض وأن الحريق تسبب فى نفوق بقرتين و حصان وأرجع الحريق إلى ماس كهربائي.

كما شب حريق بمطبعة بشارعة النزهة بناحية سكة سندوب التابعة لحي غرب المنصورة ملك لمحمد السيد سليم، وتبين احتراق كمية من الأوراق وتمت السيطرة على الحريق، وكشفت التحريات الأولية أن ماسا كهربيا وراء الحريق.