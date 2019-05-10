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طالب يصيب طباع ملابس بكسر بالجمجمة لخلافات بينهما بشبرا الخيمة

الجمعة، 10 مايو 2019 01:48 م
طالب يصيب طباع ملابس بكسر بالجمجمة لخلافات بينهما بشبرا الخيمة مشاجره - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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انهال طالب بقطعة حديدية علي رأس طباع ملابس مما أصابه بكسر بالجمجمة بسب خلافات بينهما بدائرة قسم اول شبرا الخيمة جرى نقل المصاب لمستشفي الساحل التعليمى وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية،اخطارا من العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة ،بتلقية أشاره من مستشفى الساحل التعليمى بوصول المدعو "محمد. م"  24 سنة، طباع ملابس ومقيم عزبة عثمان – دائرة القسم السابق إتهامه في 4 قضايا "جرائم شغب ،مخدرات ،مصاب بكسر مضاعف وتهتك بالمخ خارج الجمجمة ونزيف تحت الام العنكبوتيه وكدمات بالمخ، وتم حجزه بقسم رعاية المخ والاعصاب ولا يمكن استجوابه.

بالانتقال وسؤال زوجة المصاب المدعوه "أميره . ع . ق" 21سنة، ربة منزل ومقيمه ذات العنوان  أتهمت المدعو "ك.  ا .  ص" 21 سنة، طالب، ومقيم 22 شارع بسيونى أبو جامع الفرنوانى – دائرة القسم  بالتعدى على زوجها بالضرب وإحداث ما به من إصابات.

بالفحص تبين أن سبب المشاجرة وجود خلافات سابقه بين المجني عليه والمتهم، تطورت حتى حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى على المصاب بالضرب بآلة حادة ( قطعة حديد ) محدثاً ما به من إصابات وفر هارباً.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة علي النحو المبين، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9768 جنح قسم اول شبرا الخيمة لسنة 2019م، وتولت النيابة التحقيق.    

 

 

 

 

 


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