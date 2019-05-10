ضبط سيدة استولت على 420 ألف جنيه من مواطنين بزعم توفير فرص عمل

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط سيدة لقيامها بالنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج وإستيلائها على 420ألف جنيه بزعم توفير عقود عمل ، وذلك إستمراراً للجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين على القانون ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم.

وتمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط إحدى السيدات "مدير وشريك بإحدى شركات الإستثمار السياحى والعقارى"في المنصورة بالدقهلية لقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم ، حيث قامت بالإستيلاء على أربعمائة وعشرون ألف جنيه من أحد الأشخاص "موظف بإحدى شركات السياحة" مقابل توفير 30 عقد عمل بإحدى الدول العربية لراغبى السفر للخارج ، بواقع خمسة عشر ألف جنيه، لكل عقد من خلال الشركة المُشار إليها لكونها شريكة بذات الشركة، وعدم إلتزامها بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها .

وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها للواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص محدد (المدير المسئول عن الشركة " جارى ضبطه " ، وتعهدت برد المبالغ المالية المستولى عليها، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.