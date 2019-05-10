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صور.. قصة طفل بالمنوفية يعانى من فقدان النطق منذ ولادته.. ووالدته تطالب بعلاجه

الجمعة، 10 مايو 2019 12:00 ص
صور.. قصة طفل بالمنوفية يعانى من فقدان النطق منذ ولادته.. ووالدته تطالب بعلاجه
المنوفية – محمود شاكر
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ما بين الأمل والحياة فى مستقبل أفضل خيط بسيط يسعى الجميع إلى الحفاظ عليه خاصة إذا كان الأمر متعلقًا بين أم وابنها وهو الأمر الذى تسعى فيه بكل قوتها كى تتمكن من رعايته وتوفير العلاج له وتحقيق أعلى قدر من الصحة والسلامة له .

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تروى صفاء مصطفى حسن، والدة الطفل محمود عماد محمود، صاحب الخمسة سنوات ونصف، والمقيمة بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، قصة المعاناة التى عانتها طوال تلك الفترة، وما تعرضت له من أزمات فى سبيل الحصول على أى طريق يحافظ على ابنها ويجعله كباقى الأطفال، قائلة: "تجرعت المرار الكبير مع ابنى وأنا أسعى إلى علاجه بأقل الإمكانيات التى تتواجد لدى، حيث إننى أعمل بائعة خضار لأتمكن من رعاية أسرة مكونة من ثلاثة أطفال وأنا العائل لهم .

وأضافت صفاء أنها بدأت رحلة العلاج مع العام الثانى لنجلها ولاحظت فيه عدم القدرة على الكلام، علاوة على فرط حركته ومحاولته تحطيم أى شىء يكون أمامه وعلى الفور قامت بالذهاب إلى عشرات الأطباء للاطمئنان على الطفل الى تم تشخيص حالته بأنه لديه فرط حركة وعدم قدرة على الكلام، وفى حاجة إلى إجراء أشعة متفرقة على المخ وغيرها من الأشعة حتى يتم الوصول إلى علاجه .

وتابعت الأم أنها نظرًا لضيق حالها، اضطرت إلى أن تأخذ العلاج المتوافر لابنها ثم تتوقف عن ذلك وتعود عندما تتيسر لها الأمور، مشيرة إلى أن أهل الخير قاموا بإرشادها إلى التأمين الصحى حتى تتمكن من العلاج له، ولم تتردد وتوجهت بالفعل إلى التأمين الصحى وقامت باستخراج الشهادة الصحية لتبدأ رحلة جديدة من المعاناة بين أروقة التأمين الصحى والتى تصل إليه بالكاد، علاوة على عدم الاهتمام التى لاحظته بشكل كبير .

وأضافت الأم أنها ذهبت إلى التأمين الصحى بخطاب موجة بتاريخ 28 مارس حتى الآن تذهب فى الأسبوع الواحد مرتين، ولا تجد الطبيب المختص، مشيرة إلى أنها كلما ذهبت إلى الفرع يتم التأكيد بأن الطبيب سيكون متواجدا مع الواحدة ظهرًا أو الثانية عشرة، وتنتظر بالساعات ولكن فى النهاية تفاجأ بأن الطبيب ألغى حضوره إلى الفرع، وتأخذ موعدا آخر وتذهب دون أن ترى أى طبيب، ولا تحتاج سوى إجراء الكشف الطبى على ابنها لعمل الأشعة اللازمة على المخ والتى لا تقوى على تحمل تكلفتها، وذلك من أجل تحديد الحالة ومن ثم يتم تشخيص العلاج والعملية التى أكد الأطباء أنه فى حاجة إليها .

وناشدت الأم، المسئولين أن يساعدوها فى علاج ابنها الذى يمر العمر به دون أن يكون هناك أى علاج له حتى تتمكن من العلاج لأى مرض به فى التوقيت المبكر بدلاً من أن تتفاقم الأمور ويصبح الأمر صعبًا ولا يكون هناك أى طرق للعلاج .

 

للتواصل مع الحالة :01097809988

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