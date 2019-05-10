صور.. عمارات الحالات الأولى بالرعاية فى الداخلة تغرق فى مياه الصرف الصحى

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

رغم الظروف المعيشية التى فرضتها عليهن الظروف الاجتماعية التى يعشنها عدد من الأرامل والمطلقات، والحالات الأولى بالرعاية فى مدينة موط التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، إلا أنهم لم يسلموا من دائرة الإهمال التى طالت الحى الذى يتضمن 8 عمارات سكنية تضم عدد من الحالات الاولى بالرعاية والذين يعانون من سوء حالة الصرف الصحى بكل العمارات السكنية بما يهدد حياتهم.

ورصدت عدسة اليوم السابع جانب من معاناة أهالى حى الأرامل والمطلقات، حيث تنتشر ظاهرة تسرب مياه الصرف الصحى وتشرب الحوائط بها فى محيط منطقة الحمام والمطبخ على مستوى كافة العمارات السكنية، مما أدى لنمو النباتات داخل تلك الحوائط بصورة ملفته بجانب استمرار تسرب مياه الصرف داخل الوحدات السكنية وتساقط اجزاء من الاسقف والحوائط على السكان .

وتقول نعمة محمد أرملة وكنيتها أم عمرو ، أنها تسكن فى عمارة رقم 5 شقة وتعانى هى وجيرانها من تسرب مياه الصرف بصفة مستمرة ولا تستطيع تحمل تلك المعاناة، حيث سبق ولهم أن تقدمن بشكاوى للجهات المختصة والتى أفادتهم بأن إصلاح مرافق الصرف الصحى الخاص بالوحدات السكنية ليست من اختصاص الجهات الحكومية، وإنما من اختصاص السكان وبعد حساب التكلفة تبين أنها تزيد عن 800 جنيه تكلفة كل وحدة سكنية وهو مبلغ لا يستطعن توفيره فى ظل الظروف المعيشية الصعبة التى يعرفها الجميع عنهن.

وتضيف صباح سيد وشهرتها أم هانى انها تسكن فى عمارة رقم 3 وتعانى من استمرار تسرب مياه الصرف الصحى بصورة غير محتملة وتخشى أن تتعرض العمارة للانهيار بسبب استمرار تلك التسربات التى لا تتوقف وأدت لتشقق الحوائط وسقوط الدهانات والمحارة وأصبح ازالة المخلفات الناتجة عن تلك التسريبات أمر اعتيادى يقمن به يوميًا.

فيما أشارت مديحة سيد وشهرتها أم إبراهيم ، أنها وكل سكان الحى تقدمن بعدة شكاوى للجهات المختصة ولم يصلهم ردا فاعلا حيث ما زالت المشكلة قائمة وربما قد تتمادى الامور للأسوأ بما ينذر بكارثة لا قدر الله حال سقوط أحد تلك العمارات التى ما زالت صامدة برعاية الله أمام تلك التسربات التى لا تتوقف بما يستوجب التدخل الفورى لحل تلك المشكلة قبل فوات الأوان.



سكان عمارات الحالات الأولى بالرعية بالداخلة يغرقون (9)



















