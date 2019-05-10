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صور..انطلاق مهرجان "فيريا دى أبريل" بألوانه الزاهية بمدينة إشبيلية الاسبانية

الجمعة، 10 مايو 2019 06:00 ص
صور..انطلاق مهرجان "فيريا دى أبريل" بألوانه الزاهية بمدينة إشبيلية الاسبانية جانب من الاحتفالات فى اسبانيا
كتب وكالات _ تصوير رويترز
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انطلقت فى مدينة اشبيلية الاسبانية، معرض أبريل أو ما يُسمى بـ"فيريا دى أبريل" والذى يُعتبر من بين المهرجانات السنوية التى يعود تاريخها إلى العام 1857، وينظم باستمرار بعد عيد الفصح سنوياً، وعادة، ما يشارك فى المعرض أكثر من مليون مدعو محلى ودولى بحسب صور بثتها وكالة "رويترز".

وبحسب "سى إن إن"، يُعتبر المهرجان عبارة عن حفل هائل يعم المدينة بأسرها، حيث تنقسم الاحتفالات إلى قسمين الأول أثناء النهار حيث يتم استعراض الخيول فى الشوارع وترتدى النساء والرجال ملابس فلامنكو تقليدية، والثانى خلال الليل حيث تبدأ الألعاب والعروض ورقصات الفلامنكو وموسيقى الجيتار.

جانب من الاحتفالات فى اسبانيا (1)
جانب من الاحتفالات فى اسبانيا

 

جانب من الاحتفالات فى اسبانيا (2)
جانب من الاحتفالات فى اسبانيا 

 

جانب من الاحتفالات فى اسبانيا (3)
جانب من الاحتفالات فى اسبانيا

 

جانب من الاحتفالات فى اسبانيا (4)
جانب من الاحتفالات فى اسبانيا 

 

جانب من الاحتفالات فى اسبانيا (5)
جانب من الاحتفالات فى اسبانيا

 

جانب من الاحتفالات فى اسبانيا (6)
جانب من الاحتفالات فى اسبانيا

 

جانب من الاحتفالات فى اسبانيا (7)
جانب من الاحتفالات فى اسبانيا

 

جانب من الاحتفالات فى اسبانيا (8)
جانب من الاحتفالات فى اسبانيا

 

جانب من الاحتفالات فى اسبانيا (9)
جانب من الاحتفالات فى اسبانيا

 

 


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